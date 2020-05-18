المالية تستكمل صرف رواتب العاملين بـ 9 وزارات لليوم الثاني على التوالي

تستكمل وزارة المالية عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر مايو، لليوم الثاني على التوالي ولمدة 10 أيام مقبلة قبل حلول احتفالات عيد الفطر المبارك، للتيسير علي المواطنين في شراء مستلزماتهم الضرورية، إذ ستشمل عمليات استحقاق الأجر الشهري لأكثر من 9 وزارات بخلاف الجهات التابعة لها.





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ومن المقرر أن تصرف اليوم وزارة المالية رواتب العاملين بوزارات " الداخلية، الأوقاف،الثقافة، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول" .





كما ستصرف الوزارة رواتب الجهات التابعة لها ومديريات الاسكان والمرافق على مستوى المحافظات.

وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق كتابا دوريا برقم 59 لسنة 2020 الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر بالتزامن مع إجراءات الحكومة بتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك منع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وبدأت الوزارة في صرف رواتب العاملين أمس الاثنين لأكثر من 16 وزارة وهيئة مستقلة بخلاف الجهات التابعة لها.