وقف قانونها أم إلغاؤه | وزير المالية: 350 مليون جنيه حصيلة ضريبة الأطيان

وقال لوزير المالية د. محمد معيط: هل هى مؤثرة؟، مضيفا: "لابد أن نفكر خارج الصندوق فى كيفية تعظيم موارد الخزانة بدون الاعتماد على الضرائب".

وتابع رئيس البرلمان: "لست ضد الضرائب وهناك دول اكثر منا فى فرض الضرائب لكنها نجحت فى تحفيز الناتج القومى".

وعقب وزير المالية قائلا: "اذا لم تتقدم الحكومة بقانون بمد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيتم تحصيل الضريبة فى اول يوليو"، مضيفا أن الغاء العمل بالقانون يحتاج الى دراسة اما الآن فالأولى وقف العمل بالقانون ثم بعد ذلك ندرس الغاءه.

ووافق مجلس النواب على مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث يهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة في وقت سابق إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.



