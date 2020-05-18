المالية: بدء صرف رواتب العاملين بالدولة من اليوم وحتى 28 مايو

قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن هناك تجاوبًا سريعًا من وزارة المالية في الشعور باحتياجات المواطنين في ظل هذه الفترة.





وأضاف "إبراهيم" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأساس بوزارة المالية الآن هو صرف رواتب العاملين بالدولة والقطاع الحكومي من اليوم الـ24 إلى 28 من كل شهر، موضحا أنه سيتم صرف الرواتب من اليوم وحتى 28 مايو بسبب حلول عيد الفطر المبارك.





وأشار إلى أن هذا النظام بدأ بوزارة المالية مع بداية تطبيق الميكنة، لافتا إلى وجود أدوات تمكن من إدارة الإقتصاد بشكل جيد، منها التحكم فى الأموال الخارجة من الموازنة العامة للدولة والخزانة العامة.





وتابع أن كل الموظفين والعاملين المصريين يحتاجون الأموال قبل دخول عيد الفطر لتوفير احتياجاتهم.



