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المالية: بدء صرف رواتب العاملين بالدولة من اليوم وحتى 28 مايو

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:34 ص
الدكتور محمد إبراهيم،
الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إن هناك تجاوبًا سريعًا من وزارة المالية في الشعور باحتياجات المواطنين في ظل هذه الفترة. 

وأضاف "إبراهيم" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الأساس بوزارة المالية الآن هو صرف رواتب العاملين بالدولة والقطاع الحكومي من اليوم الـ24 إلى 28 من كل شهر، موضحا أنه سيتم صرف الرواتب من اليوم وحتى 28 مايو بسبب حلول عيد الفطر المبارك. 

وأشار إلى أن هذا النظام بدأ بوزارة المالية مع بداية تطبيق الميكنة، لافتا إلى وجود أدوات تمكن من إدارة الإقتصاد بشكل جيد، منها التحكم فى الأموال الخارجة من الموازنة العامة للدولة والخزانة العامة. 

وتابع أن كل الموظفين والعاملين المصريين يحتاجون الأموال قبل دخول عيد الفطر لتوفير احتياجاتهم.

وأفاد أنه نتيجة لإحتياجات المواطنين لرواتبهم بسبب عيد الفطر وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية على الفور بتقديم مواعيد صرف رواتب العاملين، بحيث يكونون قادرين على صرفها قبل عيد الفطر، متابعًا أن هذا تم بمجهود كبير من الوزارة ونشر كتيبات للتعليمات.
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