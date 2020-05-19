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محافظات

إغلاق المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والمتنزهات بدمياط الجديدة خلال العيد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد رجب، أنه تم وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم التنبيه علي جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات، لما تمثله التجمعات من خطورة في انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.

وناشد رئيس الجهاز جميع سكان المدينة بالالتزام في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى خلال تلك الفترة، لحماية أنفسهم، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالمدن الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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