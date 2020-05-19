إغلاق المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والمتنزهات بدمياط الجديدة خلال العيد

أكد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة المهندس محمد رجب، أنه تم وضع خطة لمتابعة استمرار إغلاق كافة المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية والمتنزهات تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أنه تم التنبيه علي جميع الفنادق والنوادي والقاعات بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر احتفالات، لما تمثله التجمعات من خطورة في انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وكذا منع أي اشغالات أو تواجد للباعة الجائلين.



