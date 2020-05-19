خصومة ثأرية وراء العثور على جثة عامل بالقرب من الزراعات فى قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جثة عامل عثر عليها بالقرب من الزراعات فى قرية الأوسط قامولا بنقاده، حيث تبين أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة.





تبين أن كل من: حلبى.ي ٤٣ سنة مدرس و ابن عمه أحمد.م ٣٣ سنه عامل " متهم فى قضايا سرقه بالاكراه" وراء ارتكاب الجريمة، حيث تربصا للمجنى عليه أثناء عودته من الزراعات وأطلقا عليه وابل من الأعيرة النارية إلى أن سقط قتيلًا.





تمكنت قوه أمنية قادها العميد أمين سند رئيس المباحث و النقيب أحمد حماد معاون مباحث مركز نقاده، من ضبط المتهمين و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهما بشأن القضية.





و أقرا المتهمين بارتكابهما للجريمة انتقاما من عائلة بيت أبو محمد التى ينتمى إليها القتيل لقيامهما بقتل ابن عمها فى مشاجره بينهما منذ فترة.





اقـرأ أيضًا..

ضبط 185 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

خلفة البنات عار .. العثور على طفلتين «أحياء» داخل بئر عمقه 15 مترًا في قنا





وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد أمين سند رئيس المباحث بالعثور على جثة عبده محمد أحمد ٤٥ عامل عامل بقرية الأوسط قامولا بنقاده ملقاه بالقرب من الزراعات و بها طلقات ناريه.