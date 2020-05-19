AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خصومة ثأرية وراء العثور على جثة عامل بالقرب من الزراعات فى قنا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:44 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض جثة عامل عثر عليها بالقرب من الزراعات فى قرية الأوسط قامولا بنقاده، حيث تبين أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة.


تبين أن كل من: حلبى.ي ٤٣ سنة مدرس و ابن عمه أحمد.م ٣٣ سنه عامل " متهم فى قضايا سرقه بالاكراه" وراء ارتكاب الجريمة، حيث تربصا للمجنى عليه أثناء عودته من الزراعات وأطلقا عليه وابل من الأعيرة النارية إلى أن سقط قتيلًا.


تمكنت قوه أمنية قادها العميد أمين سند رئيس المباحث و النقيب أحمد حماد معاون مباحث مركز نقاده، من ضبط المتهمين و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهما بشأن القضية.


و أقرا المتهمين بارتكابهما للجريمة انتقاما من عائلة بيت أبو محمد التى ينتمى إليها القتيل لقيامهما بقتل ابن عمها فى مشاجره بينهما منذ فترة.


اقـرأ أيضًا..

ضبط 185 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع بقنا

خلفة البنات عار .. العثور على طفلتين «أحياء» داخل بئر عمقه 15 مترًا في قنا


وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من العميد أمين سند رئيس المباحث بالعثور على جثة عبده محمد أحمد ٤٥ عامل عامل بقرية الأوسط قامولا بنقاده ملقاه بالقرب من الزراعات و بها طلقات ناريه.


 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع قاتل شقيقيه خلال مطاردة أمنية بقنا

حبس شقيقين قتلا ابن عمهما للأخذ بثأر شقيقهما في قنا

تحرش بصيدلانية وقتل مسن وسرقة سلاح ميري.. تعرف على أخطر حوادث بني سويف خلال فترة الحظر

شقيقته وراء الجريمة.. كشف غموض العثور على جثة عامل فى ترعة بقنا

ضبط 3 متهمين بحوزتهم قطع أثرية أثناء معاينة الشراء بقنا

ترشيحاتنا

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة على جميع المحافظات.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة

طارق الشناوي يكشف عن موقف أبكى إبراهيم نصر بسبب كلمات قاسية من أحمد زكي.. فيديو

وفاة الشيخ صالح كامل.. قصة اعتزال صفاء أبو السعود بعد زواجها

والأسبوع الثاني داخل منازلهم..مصادر: تقليل مدة العزل الإجباري للعائدين من الخارج إلى 7 أيام

أخبار الرياضة.. نجم يوفنتوس يدعم تركي آل الشيخ.. الأهلي: جاهزون لشراء رمضان صبحي

الفلاحين تحذر: أزمة قادمة في البطاطس.. وخسائر كبيرة في الإنتاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستوحاة من الطائرات.. مواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata .. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذر البطيخ؟

سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد