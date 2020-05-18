خلفة البنات عار .. العثور على طفلتين «أحياء» داخل بئر عمقه 15 مترًا في قنا

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض واقعة اختفاء طفلتين منذ أيام بقرية نجع البراغيث بمركز أبوتشت.





وعثرت قوة أمنية على الطفلتين على قيد الحياة داخل بئر عمقه 15 مترًا فى المنطقة الصحراوية بالقرب من مقابر القرية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.





تشكل فريق بحثى، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق ،وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، لكشف غموض الجريمة، و تبين أن حمدي. ا. م37 سنة، وشقيقته 44 عاما" خال وخالة والدة الطفلتين"أخذا الطفلتين وألقيا بهما فى البئر بسبب خلافات مع والدهما، ومعايرته أكثر من مرة بإنجاب البنات والعار الذي سيلاحقه.

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تم ضبط المتهمين، وأقرا بارتكابهما الواقعة خلال تحقيقات مباحث أبوتشت، إلا أنهما أنكرا الاتهام أمام النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًامن مركز شرطة أبوتشت، بتغيب الطفلتين وفاء أحمد كمال 4 أعوام، وشقيقتها إيناس 3 أعوام، بقرية نجع البراغيث.