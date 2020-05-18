AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلفة البنات عار .. العثور على طفلتين «أحياء» داخل بئر عمقه 15 مترًا في قنا

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:13 م
العثور على طفلتين
العثور على طفلتين احياء داخل بئر
Advertisements
يوسف رجب

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من كشف غموض واقعة اختفاء طفلتين منذ أيام بقرية نجع البراغيث بمركز أبوتشت.


وعثرت قوة أمنية على الطفلتين على قيد الحياة داخل بئر عمقه 15 مترًا فى المنطقة الصحراوية بالقرب من مقابر القرية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.


تشكل فريق بحثى، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق ،وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، لكشف غموض الجريمة، و تبين أن حمدي. ا. م37 سنة، وشقيقته 44 عاما" خال وخالة والدة الطفلتين"أخذا الطفلتين وألقيا بهما فى البئر بسبب خلافات مع والدهما، ومعايرته أكثر من مرة بإنجاب البنات والعار الذي سيلاحقه.

اقـرأ أيضًا..

نائب محافظ قنا: مساعدات صندوق تحيا مصر تستهدف 12 قرية بـ 3 مراكز

الأورمان توزع 10 آلاف كرتونة غذائية و50 ألف كيلو لحوم فى قنا


تم ضبط المتهمين، وأقرا بارتكابهما الواقعة خلال تحقيقات مباحث أبوتشت، إلا أنهما أنكرا الاتهام أمام النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًامن مركز شرطة أبوتشت، بتغيب الطفلتين وفاء أحمد كمال 4 أعوام، وشقيقتها إيناس 3 أعوام، بقرية نجع البراغيث.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ضحايا عاصفة التنين.. مصرع طفل وإصابة 5 بانهيار منزلين في قنا

ضبط 3 متهمين بحوزتهم قطع أثرية أثناء معاينة الشراء بقنا

تناولا وجبة أندومي فاسدة .. لغز وفاة طفلتين شقيقتين بإحدى قرى الدقهلية

ترشيحاتنا

أحمد موسي يطالب المصريين بالدعاء لمحافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

فيديو جراف.. موعد انكسار موجة الطقس الحار

حافظ أبو سعدة: الداخلية تستجيب لطلب والدة علاء عبد الفتاح

كمال درويش يكشف سبب تحويل وجهة لقب نادي القرن الإفريقي من ميت عقبة إلى الجزيرة

من غير بنطلون.. رامز جلال يحرج نبيلة عبيد على الهواء.. فيديو

إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى ميلاد مجدد الموسيقى .. أسرار زواج عبده الحامولى من ألمظ و4 غيرها

بعد تخفيضها 10 آلاف جنيه .. أسعار هيونداي Hyundai من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

التخفيضات تضرب هيونداي أكسنت hyundai accent من جديد.. صور