في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة





جاء ذلك فى استجابة سريعة لطلب أسرة من منطقة العبابدة بمدينة قنا للحصول علي 2 كرسي متحرك لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأكد الداودي، أنه تم تقديم مساعدة مالية شهرية للأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي للمساهمة في مصروفات علاج الزوجة، كما تم تسجيل الشابين ضمن برنامج "كرامة" للحماية الاجتماعية للحصول علي المعاش الشهري المستحق لكل منهم.

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وأكد محافظ قنا، على أهمية تضافر كافة جهود المؤسسات سواء الحكومية منها أو مؤسسات المجتمع المدني لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة والمساعدة علي دمجهم داخل المجتمع وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.





وفي استجابة فورية لطلب مواطنة خلال جولته بمنطقة العبابدة وجه محافظ قنا بإدراج المواطنة ضمن برنامج "تكافل" للحماية الاجتماعية، كما وجه بتقديم مساعدات غذائية للأسرة وصرف مساعدة مالية لثلاثة أشهر من مؤسس التكافل الاجتماعي، كما وجه مسئولي مديرية الصحة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنة.