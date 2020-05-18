AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:37 م
2 كرسي متحرك لشابين
2 كرسي متحرك لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
Advertisements
يوسف رجب
توجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، إلي محل إقامة أسرة بها شابين من ذوى الاحتياجات الخاصة و سلمهما 2 كرسي متحرك للشابين مقدمة من مؤسسة التأهيل الاجتماعي.

جاء ذلك فى استجابة سريعة لطلب أسرة من منطقة العبابدة بمدينة قنا للحصول علي 2 كرسي متحرك لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وأكد الداودي، أنه تم تقديم مساعدة مالية شهرية للأسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي للمساهمة في مصروفات علاج الزوجة، كما تم تسجيل الشابين ضمن برنامج "كرامة" للحماية الاجتماعية للحصول علي المعاش الشهري المستحق لكل منهم.

اقـرأ أيضًا..

الأورمان توزع 10 آلاف كرتونة غذائية و50 ألف كيلو لحوم فى قنا

12500 كرتونة مواد غذائية.. سيارات قافلة مؤسسة مصر الخير تصطف على كورنيش قنا ..شاهد


وأكد محافظ قنا، على أهمية تضافر كافة جهود المؤسسات سواء الحكومية منها أو مؤسسات المجتمع المدني لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة والمساعدة علي دمجهم داخل المجتمع وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.


وفي استجابة فورية لطلب مواطنة خلال جولته بمنطقة العبابدة وجه محافظ قنا بإدراج المواطنة ضمن برنامج "تكافل" للحماية الاجتماعية، كما وجه بتقديم مساعدات غذائية للأسرة وصرف مساعدة مالية لثلاثة أشهر من مؤسس التكافل الاجتماعي، كما وجه مسئولي مديرية الصحة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنة.

في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
في لفتة إنسانية.. محافظ قنا يسلم كرسيين متحركين لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ قنا يناقش آلية تنفيذ متطلبات خطة الإغاثة العاجلة لفيروس كورونا المستجد

" الناس لبعضهم " مبادرة في أسوان لدعم المتضررين من كورونا.. صور

محافظ قنا يبحث سبل التعاون لتنفيذ أنشطة تنموية مع مؤسسة اسمعونا الخيرية

توزيع 1054 كرتونة مواد غذائية وحقيبة وقائية على عمال النظافة بمدينة قنا

تقديم 329 كرتونة مواد غذائية للأسر الخاضعة للعزل الصحي في المنيا

محافظ قنا يتابع وصول شاحنات صندوق تحيا مصر المُحملة بكراتين المواد الغذائية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يوجه بزيادة أعداد الخريجين من الأطباء البشريين

وفاة جديدة بين الصحفيين بفيروس كورونا

سرقو 550 ألف جنيه من موظفين ببنك.. ضبط عصابة سرقة المواطنين فى الجيزة

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

بعد تعرضه لحالة إغماء.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الفرق بين كارول سماحة العشرينية والأربعينية

بـ شعر برتقالى وتوب.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

مرضى الكبد والسكر.. 7 أشخاص مهددون بأضرار الكحك