الأورمان توزع 10 آلاف كرتونة غذائية و50 ألف كيلو لحوم فى قنا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن انتهاء الجمعية من توزيع الكميات المقرر توزيعها فى رمضان هذا العام من كراتين المواد الغذائية واللحوم، حيث وزع مكتب الأورمان بمحافظة قنا 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و50 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة قنا





وأكد شعبان، أن التوزيع بدأ قبل حلول شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وبرعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.





وأشار شعبان، إلى أنه تم التوزيع بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع مراكز المحافظة "أبوتشت - فرشوط - نجع حمادى - دشنا – الوقف- قنا- نقادة - قفط ومركز قوص".





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وأوضح شعبان، بأن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.





يذكر أن جمعية الأورمان بدأت نشاطها الخيرى الموسمى بتوزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبًا وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا.