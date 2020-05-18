12500 كرتونة مواد غذائية.. سيارات قافلة مؤسسة مصر الخير تصطف على كورنيش قنا ..شاهد

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اصطفاف سيارات قافلة مؤسسة مصر الخير المُحملة بـ 12500 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة والتى تم إطلاقها تحت رعاية وزارتىّ الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.





وتابع عملية توزيع المساعدات على الجمعيات الأهلية كل من حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الإجتماعى والدكتور خالد عمران، مدير المدير الإقليمى لمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر.





وأثنى الداودى، على جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى تجاه أهالينا، لافتًا إلي أن مؤسسة مصر الخير هي أحد أهم تلك المؤسسات التي تساهم في تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة، مؤكدًا أن ما نراه اليوم هو نتاج عمل مجتمعي مشترك حكومة وشعب وجيش ومجتمع مدني.





وأشار إلى أن هذا التعاون ساهم في توفير 150 ألف كرتونة مواد غذائية منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن وقد تم توزيعها على الفئات المستحقة.





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من جانبه أوضح الدكتور خالد عمران، المدير الإقليمى لمؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا و الأقصر و البحر الأحمر، أن هذه القافلة تعد الثالثة التى تُطلقها المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك تستهدف الوصول إلى 12500 من الأسر المستحقة ليصل بذلك إجمالى ما تم توزيعه بمحافظة قنا من مساعدات غذائية من خلال المؤسسة إلى 55 ألف كرتونة تم توزيعها على 55 ألف أسرة في 120 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسعة.





وأضاف عمران: نعتمد في التوزيع على قاعدة بيانات الأسر المستحقة التى استقبلت خدمات سابقة من المؤسسة بالإضافة إلى قاعدة بيانات مديرية التضامن الإجتماعي الخاصة بمستحقى برامج الحماية الإجتماعية وكذلك قاعدة بيانات مديرية القوى العاملة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة، كما نستعين بعدد كبير من الجمعيات الأهلية بلغ عددها 122 جمعية للمساعدة في توزيع كراتين المواد الغذائية لمنازل المستحقين بحيث نقدم خدمة سريعة في أقصر مدة ممكنة".