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محافظات

تسليم موقع الـ 50 فدان بالغابة الشجرية لمشروع صرف صحى كوم الضبع بقنا

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:25 ص
تسليم موقع الـ 50
تسليم موقع الـ 50 فدان بالغابة الشجرية
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يوسف رجب

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، مساحة الـ ٥٠ فدان المخصصة للغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى بقرية كوم الضبع بمدينة نقادة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى.


جاء ذلك بحضور كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، رئيس المدينة وممثلى شركة المياه وأملاك الدولة ورئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بكوم الضبع.


ووجه سكرتير عام محافظة قنا، مسئولى شركة المياه بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع والاستفادة من مياه الصرف فى رى أراضى الغابة الشجرية، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا.


وأشار شلبى، إلى أنه تم الاتفاق على هذا الحل كحل عاجل ومؤقت لحين تأهيل محطة الرفع الخاصة بالمشروع وإنشاء خط الطرد لربط المشروع بمشروع صرف صحى نقادة.


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جدير بالذكر أن محافظ قنا عقد عدة اجتماعات تنسيقية لحل مشكلة صرف صحى كوم الضبع، بحضور جميع الجهات المعنية كان آخرها فى ٢٨ أبريل الماضى وتكللت هذه الجهود بالنجاح فى تسليم المشروع لشركة المياه تمهيدا لتشغيله والإشراف عليه.
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