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أخبار البلد

الأورمان توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك بدأت الأورمان في توزع ملابس جديدة وبالمجان تمامًا للأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية المختلفة بأولوية النطاقات الجغرافية الأكثر احتياجًا والأشد فقرًا. 

وأوضح "شعبان" أنه يتم التوزيع على الأسر فى منازلهم حرصًا على السلامة العامة وتماشيًا مع قرارات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص طرق مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجمعية تهدف من خلال توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية إدخال السعادة على قلوبهم في أيام العيد المباركة.


واشار شعبان إلى أن توزيع الملابس الجديدة ياتى في اطار خطة دعم انسانية متكاملة للاسر الاولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم ومع مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث نجحت الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في توزيع عدد 200 ألف كرتونة مواد غذائية وعدد 400 ألف كيلو لحوم في القرى الأكثر احتياجا وفى العزب والنجوع والكفور والتجمعات البدوية والصحراوية والحدودية في محافظات الجمهورية بالتعاون مع أكثر من 5000 جمعية أهلية صغيرة ومن خلال مكاتب جمعية الأورمان المنتشرة في المحافظات وتحت اشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وبالتعاون مع المحافظين كل في محافظته. 


وأطلقت جمعية الأورمان قبل سنوات من الآن مشروعها الإنساني الرائد لتوزيع الملابس الجديدة على الأطفال غير القادرين ضمن منظومة خدماتها الخيرية لدعم الأسر غير القادرة والسعي للانتقال بهذه الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء وتشمل منظمة خدمات الأورمان لعدد الأسر غير القادرة توزيع مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توزيع مساعدات موسمية من شنط رمضان ولحوم الاضاحى وبطاطين الشتاء فضلا عن تقديم خدمات طبية علاجية متميزة لمرضى القلب والعيون والاجهزة التعويضية والاطراف الصناعية. 
الأورمان توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
الأورمان توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
الأورمان توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
الأورمان توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
الأورمان توزع ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
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