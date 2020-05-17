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محافظات

الأورمان توزع سلعاً غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

الأحد 17/مايو/2020 - 03:35 م
توزيع المساعدات الغذائية
توزيع المساعدات الغذائية
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قسم المحافظات
استكمالًا لمبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" والتى قد أطلقها صندوق تحيا مصر لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد  .

قامت جمعية الأورمان بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة فى محافظة الفيوم في إطار مشاركتها بالمبادرة لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم .

أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات الغذائية التي وفرها الصندوق وستقوم الأورمان بتوزيعها شملت 8 ألاف كرتونة مواد غذائية و 8 الاف كيلو بطاطس توزع على الأسر الاكثر احتياجًا، حيث يتم التوزيع فى قرى المشرك قبلى والصعايدة وكجك بحرى وعابدين والريان والشيخ سليمان وشعلان وقوته وأباظه مركز يوسف الصديق، وبشير صالح وعبدالله بيه وبنوه واللافى والشهيابه وساويرس وفانوس وارض شهاب وخلوصى وبعبش مركز طامية، وهلر وعزبة الجبل والقاسمية وبحر ابوالمير والبرنس والمصاروة وعزبة عاشور وفوز والعزبة الغربية مركز اطسا، والحبون وصالح شماطه وتوسا والتوفيقية والحجارة مركز سنورس، وجويلي وابجيج مركز الفيوم، وانه جارى استكمال التوزيع  لتمكن  تلك الأسر من العيش في حياة كريمة خلال تلك الظروف.
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من جانبه وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" تهدف الى اغاثة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي .

والجدير بالذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة ، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الاولى بالرعايا والاكثر احتياجًا .

الأورمان توزع سلعاً غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
الأورمان توزع سلعاً غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
الأورمان توزع سلعاً غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر
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