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ديني

ماذا قال الشيخ صالح كامل عن الأزهر والشعراوي؟.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:45 م
شاهد ماذا قال الشيخ
شاهد ماذا قال الشيخ صالح كامل عن الأزهر والشيخ الشعراوي
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محمد شحتة
نشرت جامعة الأزهر، فيديو لزيارة الشيخ صالح كامل، قبل وفاته، للجامعة وتكريمه من مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة. 


وفي كلمته، أكد الشيخ صالح كامل، رائد الاقتصاد الإسلامي، أن الأزهر قام بمهمة تجديد الخطاب الديني على أكمل وجه، منوها أن التجديد يكون في الفكر وليس في ثوابت الدين. 


وأشار إلى أن لكل زمان تفكيره بناء على الحوادث والمستجدات الحاصلة فيه وعلى من يعيشون في هذا الزمان مراعاة التطور ومواكبة التغيرات. 


وأكد أن الأزهر وقف في وجه أزمات كثيرة منها السياسية والطائفية.


وتابع: أكرمني الله أن أرشدني إلى الطريق الصحيح وكان ذلك بفضل أحد علماء الأزهر وهو الشيخ محمد متولي الشعراوي، بسبب قوله تعالى "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". 
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