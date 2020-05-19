AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتعامله غير اللائق مع مواطن.. محافظ الجيزة يقيل رئيس مركز ومدينة أبو النمرس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:49 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإقالة  فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس من منصبه وعودته إلى الديوان العام للمحافظة في منصب يناسب درجته الوظيفية. 

وجاءت حيثيات قرار محافظ الجيزة أنه تم إقالة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس نظرا لما بدر منه من تعامل غير لائق مع أحد المواطنين وبأسلوب به حدة وهو الأمر الذي ينافي قواعد العمل العام وأساسيات المناصب القيادية التي يكلف بها اي مسئول. 

وشدد محافظ الجيزة علي جميع رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة التعامل الجيد واللائق مع المواطنين والتعاون مع مختلف الجهات لما فيه صالح المواطن. 

وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف  محمود فؤاد نائب رئيس حي الدقي للعمل رئيسا لمركز ومدينة ابو النمرس، وذلك في اطار حرص المحافظة علي الدفع بالشباب في المناصب القيادية وفقا لتوجهات الدولة في ذلك الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شملت 17 قيادة.. محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات جديدة

محافظ الجيزة يكلف عبد الله نور بأعمال رئيس حي بولاق الدكرور

محافظ الغربية يقيل رئيس حي أول المحلة الكبرى للتقاعس في العمل

إزالة فيلاتين تم بناؤهما بالمخالفة على أراضي الدولة بأبو النمرس

ترشيحاتنا

فشل ذريع لـ لقاح أكسفورد المنتظر.. إصابة جميع قرود التجربة بـ كورونا

نسيت كم ركعة صليت فماذا أفعل؟ الإفتاء توضح التصرف الشرعي

دون الحاجة إلى لقاح.. علماء صينيون يتوصلون إلى علاج لـ كورونا

لكل المصريين.. أعراض أخرى بفيروس كورونا تظهر باختلاف الجهاز المناعى لكل جسم

وزارة السياحة : بدأنا في فتح بعض الفنادق الملتزمة بالإجراءات والضوابط الصحية

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستوحاة من الطائرات.. مواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata .. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذر البطيخ؟

سيئة الحظ.. إطار سيارة طائر يطيح بسيدة أرضا أثناء سيرها في الشارع.. شاهد