لتعامله غير اللائق مع مواطن.. محافظ الجيزة يقيل رئيس مركز ومدينة أبو النمرس

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإقالة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس من منصبه وعودته إلى الديوان العام للمحافظة في منصب يناسب درجته الوظيفية.





وجاءت حيثيات قرار محافظ الجيزة أنه تم إقالة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس نظرا لما بدر منه من تعامل غير لائق مع أحد المواطنين وبأسلوب به حدة وهو الأمر الذي ينافي قواعد العمل العام وأساسيات المناصب القيادية التي يكلف بها اي مسئول.





وشدد محافظ الجيزة علي جميع رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة التعامل الجيد واللائق مع المواطنين والتعاون مع مختلف الجهات لما فيه صالح المواطن.



