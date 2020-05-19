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فن

صديق يوسف شاهين ونعاه خالد النبوي.. 6 معلومات عن نجم السينما الفرنسية ميشيل بيكولي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:37 م
النجم العالمى ميشيل
النجم العالمى ميشيل بيكولى
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أحمد إبراهيم
رحل عن الحياة منذ قليل النجم الفرنسي الكبير ميشيل بيكولى الذي يعد من أشهر نجوم السينما الفرنسية الذين قدموا عديد من الأعمال التي تعد علامة في التاريخ. 

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نرصد معلومات عن الفرنسى ميشيل بيكولي :  

نعى الفنان خالد النبوى الفرنسى الراحل عبر حسابه خاصة أن تعاونا سويا فى فيلم "المهاجر"

يعد صديقاا شخصيا للفنان والمخرج الراحل يوسف شاهين. 

قدم ميشيل بيكولى مع يوسف شاهين فيلمى "المهاجر" و"وداعا بونابرت" 

من أشهر أفلامه "يوم جميل" عام 1967م، و "انتهت الحرب" 1966م.
 
حصل على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى الدولى عام 1980 عن فيلم "A Leap in the Dark". 

وحصل على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل فى مهرجان برلين السينمائى عام 1982 عن فيلم "Strange Affair" لبيير جرانير ديفير.
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