يوم حزين.. خالد النبوي ينعي الفنان ميشيل بيكولي

نعى الفنان خالد النبوي الفنان ميشيل بيكولي من خلال نشر صورة على حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق خالد على الصورة:" يا له من يوم حزين، مات ميشيل بيكولي، بالنسبة للصناعة والجمهور فهو ممثل عظيم ، بالنسبة لي هو أعظم والد على الشاشة! من خلالك تعلمت في وقت مبكر كيف يمكن أن يكون إنسان عظيم ، وكيف يمكن أن يصبح الممثل العظيم! و أنت الاثنين! والدي الأعظم على الشاشة.. "
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" انت فنان عظيم ربنا يرحمه ".
وتابعت أخرى قائلة :" أنا مضايقة اوي ربنا يرحمه".
يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.