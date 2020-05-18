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فن

يوم حزين.. خالد النبوي ينعي الفنان ميشيل بيكولي

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:22 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نعى الفنان خالد النبوي الفنان ميشيل بيكولي من خلال نشر صورة على حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق خالد على الصورة:" يا له من يوم حزين، مات ميشيل بيكولي، بالنسبة للصناعة والجمهور فهو ممثل عظيم ، بالنسبة لي هو أعظم والد على الشاشة! من خلالك تعلمت في وقت مبكر كيف يمكن أن يكون إنسان عظيم ، وكيف يمكن أن يصبح الممثل العظيم! و أنت الاثنين! والدي الأعظم على الشاشة.. "

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" انت فنان عظيم ربنا يرحمه ".

وتابعت أخرى قائلة :" أنا مضايقة اوي ربنا يرحمه".

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.
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