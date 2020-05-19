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محمد مصطفى: تركيا أكثر الدول استيلاء على ثروات ليبيا.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:46 م
ليبيا وتركيا
ليبيا وتركيا
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هاجر إبراهيم
قال محمد مصطفى، متخصص في الشؤون التركية ، إن المجتمع الدولي يقصد به القوة الكبرى الفاعلة فى منظومة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أنها بطبيعة الحال لديها مصالح متعارضة بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وليبا بشكل خاص.

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مؤشرات على وجود احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي في ليبيا، موضحًا أن هناك قوى لا تريد أن يحدث استقرار ووحدة وسيادة الدولة والشعب الليبي على أراضيه.

وأكد أن ليبيا تم استباحتها دوليا ويتم اقتسام ثرواتها، مضيفا إلى أن أكثر الدول استيلاءً على ثرواتها هي تركيا.

وتابع أن هناك مبدأ في السياسة وعلوم المخابرات وهو أن إخفاء الحقيقة يتطلب أكبر قدر من الأدلة.

ولفت إلى أن كل ما كان يتم مشاهدته من تدخل المجتمع الدولي في ليبيا كان إخفاءً للحقيقة.
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