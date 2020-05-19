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محافظات

تمنى الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية.. راشد يطالب بتكاتف الجميع لمجابهة هذا الوباء

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن القيادات التنفيذية والشعبية ومواطني محافظة الجيزة يتمنون داوم الصحة والعافية لمحافظ الدقهلية وأن يستعيد قواه ويتغلب على الفيروس ليعود إلى عمله مجددا لاستكمال مسيرة العمل والعطاء لأبناء محافظة الدقهلية. 

كما أكد محافظ الجيزة على تكاتف الجميع في مجابهة هذا الوباء لكي تتمكن بلدنا من العبور من ذلك الممر الصعب وتستكمل مسيرة التنمية.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة لمجابهة تفشي فيروس كورونا مع الحرص على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحد من أي تجمعات.
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