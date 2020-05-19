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تعليم

مجموعات تبادلية بين مدارس الإسماعيلية لتقييم الأبحاث لتحقيق الشفافية الكاملة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:50 م
تعليم الاسسماعلية
تعليم الاسسماعلية
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انجي هيبة

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء اجتماعا وادارة المتابعة بالمديرية والادارت التعليمية المختلفة لمناقشة آخر المستجدات بشأن أبحاث الطلاب .

وناقش فبيصي خلال الاجتماع عملية تقييم الأبحاث ومدى تطبيق الإدارات التعليمية للتعليمات بشأن عملية تقييم الأبحاث التعليمية للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عن طريق تبادل فرق التقييم بين مدارس الإدارات بهدف تحقيق مبدا الشفايفة بين الطلاب المتقدمين بالأبحاث .

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وشدد الدكتور خالد خلف قبيصي علي أهمية رصد أهم المشكلات التى واجهت المدارس والتعامل الفورى معها بالتنسيق بين إدارات المتابعه والإحصاء والمعلومات وكلا من التعليم الابتدائى والتعليم الاعدادي بهدف الوصول الي بيانات مستقرة وموحدة تتطابق مع أرض الواقع .

واختتم تم تكليف فرق المتابعه بتقديم تقارير يومية عن سير العمل بالمدارس والإدارات التعليمية المختلفه بهدف تحقيق أقصي درجات الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى نص عليها قرارا مجلس الوزراء لمواجهه انتشار فيروس كورونا.

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