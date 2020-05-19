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أخبار العالم

أوكرانيا قد تستأنف حركة الطيران الشهر المقبل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استئناف حركة الطيران على الأرجح في يونيو المقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية-، أنه يتعين إعادة الروابط الجوية مع الدول أيضًا، لأن فتح المطارات في أوكرانيا بدون وجود مكان تتجه إليه الطائرات لا يعد استئنافًا للرحلات الجوية.

وتابع أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي لا يخطط لاستئناف حركة الطيران قبل حلول 15 يونيو المقبل.

كانت الحكومة الأوكرانية فرضت حجرًا صحيًا في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد 12 مارس الماضي، وأغلقت حدودها بالكامل لخدمات نقل الركاب من بينها خدمات الطيران 28 مارس الماضي.

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