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رياضة

فهيم ينشئ لجنة الصالات الخاصة في الاتحاد المصري لكمال الأجسام

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:11 م
عادل فهيم
عادل فهيم
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منتصر الرفاعى
وجه الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام بعد انتشار أزمة أصحاب الجيمات فورا بانشاء لجنة خاصة لادارة أزمة أصحاب الصالات الرياضية (الجيمات) وكل مايشملها تحت اسم لجنه الصالات الرياضية (الجيمات).

وأكد أننا جميعًا متضامنون كمجلس إدارة الإتحاد مع أصحاب "الجيمات الرياضية" وكذلك العاملين بها نظرًا للضرر البالغ الذي وقع عليهم من جراء جائحة كورونا خلال الأيام الماضية بأغلاقهم لمصدر رزقهم الوحيد لفتره طويلة وبالاضافه للالتزامات الواجب دفعها من إيجارات ومرتبات شهرية، وقروض وكان لزامًا علينا التدخل لإنهاء تلك الأزمة من خلال القناة الشرعية الوحيدة متمثله في الاتحاد المصري لكمال الأجسام والمنوط بها الإشراف على تلك الصالات الرياضية "الجيمات" ولهذا تم عقد اجتماع عاجل عبر الكونفرانس مع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتم اتخاذ القرارات الأتية: 

تشكيل لجنة لادارة الأزمة وتصبح لجنة فعالة بكل مايخص مشاكل الجيمات و المنوط بها وجود حلول عملية لأزمة الصالات الرياضية "الجيم" لتكون الجهة الرسمية لمخاطبة الجهات الرسمية بالحكومة(وزارتي الشباب والرياضه والصحه) ووضع خطة لكيفية عودة ممارسة عمل الجيمات الرياضية والتعايش مع الوضع مع الاخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحه.

 ووتكون اللجنة من الدكتور عادل فهيم رئيسا  وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد بالاضافة الي المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد والكابتن محمد محسن المدرب والحكم الدولي والكابتن مصطفي عاشور المستشار الاعلامي وعدد من أصحاب الصالات الرياضية.
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