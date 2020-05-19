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اقتصاد

أسباب انخفاض سعر جرام الذهب 11 جنيها.. الغرفة تكشف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:46 م
سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب
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ولاء عبد الكريم
أعلنت شعبة الذهب انخفاض جرام الذهب اليوم الثلاثاء بمقدار 11 جنيها، وأرجعت السبب في ذلك إلى جنى أرباح المستثمرين، حيث بلغ عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى حركة البيع والشراء سعر 757 جنيها للجرام مقارنة بـ 768 جنيها أمس، الإثنين.

وأكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أو انخفاض الذهب من الصعب  توقعه، لافتا إلى أن الأسعار العالمية والقرارات الدولية تتحكم فى الأسعار بالبورصات العالمية، ومن ثم على السوق المحلي. 

وفيما يتعلق بسعر الذهب اليوم فهو كالتالى:

عيار ١٨ : 648.85

عيار ٢١ : 757

عيار ٢٤ : 865.10

الجنيه الذهب : 6056

السعر العالمي : 1737

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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