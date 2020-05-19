أسباب انخفاض سعر جرام الذهب 11 جنيها.. الغرفة تكشف

أعلنت شعبة الذهب انخفاض جرام الذهب اليوم الثلاثاء بمقدار 11 جنيها، وأرجعت السبب في ذلك إلى جنى أرباح المستثمرين، حيث بلغ عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى حركة البيع والشراء سعر 757 جنيها للجرام مقارنة بـ 768 جنيها أمس، الإثنين.





وأكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أو انخفاض الذهب من الصعب توقعه، لافتا إلى أن الأسعار العالمية والقرارات الدولية تتحكم فى الأسعار بالبورصات العالمية، ومن ثم على السوق المحلي.





وفيما يتعلق بسعر الذهب اليوم فهو كالتالى:





عيار ١٨ : 648.85





عيار ٢١ : 757





عيار ٢٤ : 865.10





الجنيه الذهب : 6056





السعر العالمي : 1737



