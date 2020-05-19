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رياضة

حارس بيراميدز يتلقى صدمة موجعة من الأهلى

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:20 م
بيراميدز
بيراميدز
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منتصر الرفاعى
تلقى أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لنادي بيراميدز إف سى صدمة موجعة من مسئولى النادي الأهلى خلال الساعات القليلة الماضية.

وتراجع مسئولو النادي الأهلى وفقا لمصادر قريبة الصلة بأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز عن اتفاقهم السابق بالتعاقد مع اللاعب الدولى بسبب الاكتفاء بالثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير.

وكان أحمد الشناوى قد أعد نفسه للانتقال إلى النادي الأهلى عقب تلقيه اتصالات من بعض الوسطاء فى القلعة الحمراء بعد رفض شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأحمر المخضرم تجديد تعاقده مع فريقه والانتقال إلى بيراميدز بداية من مطلع الموسم الجديد.

وانتقل أحمد الشناوى إلى بيراميدز الموسم قبل الماضى مقابل 3 ملايين دولار قادما من نادي الزمالك حيث يتقاضى ما يقرب من 17 مليون جنيه سنويا.
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