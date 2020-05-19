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رياضة

أحمد شوبير: شريف إكرامي وقع لـ بيراميدز بشكل رسمي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن شريف إكرامي قام بالتوقيع بشكل نهائي لنادي بيراميدز خلال الفترة الماضية وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية قائلا: نادي بيراميدز أنهي كل إجراءات التعاقد مع شريف إكرامي وسيتم إعلان تفاصيل الصفقة في الوقت المناسب.

وكان نادي بيراميدز حصل علي توقيع أحمد فتحي نجم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بعد تعثر المفاوضات مع النادي الأهلي لتجديد العقد الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلى جدد التعاقد مع وليد سليمان وحسام عاشور بينما قرر شريف إكرامي الرحيل قبل فتح باب المفاوضات وانتظر أحمد فتحي العرض المالي الأكبر.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أنه سيتم عودة النشاط الرياضي في النوادي ومراكز الشباب بشكل تدريجي منتصف يونيو القادم.
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