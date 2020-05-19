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أخبار العالم

أمريكا تفرض عقوبات على شركة صينية تعاملت مع أخرى إيرانية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شركة  "شنغهاي سينت لوجيستكس المحدودة"، على خلفية أنشطة تتعلق بالتعامل مع إيران. حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.


وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الاليكتروني الرسمي أن الشركة المذكورة ومقرها الصين، تعمل وكيلا للمبيعات لصالح شركة طيران ماهان إير الإيرانية، وتقدم خدمات حجز الشحن لرحلات الشركة الإيرانية بين الصين وإيران.


وكانت واشنطن، أدرجت شركة ماهان للطيران الايرانية، على قائمة العقوبات الأمريكية بتهمة "دعم إيران الإرهاب الدولي وتقديم الدعم لقوات الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس".


وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب الإجراءات الصادرة بحق الشركة، فسيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات التي تخص الشركة والتي هي موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، لافتة إلى أن أي شخص يتعامل مع الكيان المدرج يتعرض لعقوبات أو يخضع لإجراءات الإنفاذ.


ومن جهته قال وزير الخزانة، ستيف منوتشين: إن النظام الإيراني يستخدم الشركة المذكورة لدعم أنظمة فاسدة وغير شرعية حول العالم، مؤكدا عدم تردد بلاده في استهداف الكيانات التي تواصل الحفاظ على علاقات تجارية مع شركة ماهان إير".

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