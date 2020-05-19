شفاء 18 مصابا بفيروس كورونا في مستشفى عزل كفرالزيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن تعافي ما يقرب 18 حالة وشفائها التام من إصابتهم بفيروس كورونا، والسماح لهم بالخروج عقب تعافيهم من أقسام بمستشفى عزل كفر الزيات .





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وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، الثلاثاء، على خروج 18 حالة من مستشفى عزل كفر الزيات بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، موجها الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى .





واضاف وكيل الصحة بالغربية أنه اعطي توجيهاته الي الدكتور هشام شيحه وكيل وزارة الصحة بضرورة تفعيل غرف العمليات والطوارىء تلبية طلبات كافة المواطنين وفحص المخالطين للحالات المرضي المضارين من تفشي عدوي "كورونا" .



