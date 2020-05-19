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محافظات

شفاء 18 مصابا بفيروس كورونا في مستشفى عزل كفرالزيات

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:01 م
شفاء ١٨مصاب بفيروس
شفاء ١٨مصاب بفيروس كورونا في مستشفي عزل كفرالزيات
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احمد علي
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن تعافي ما يقرب  18 حالة وشفائها التام من إصابتهم بفيروس كورونا، والسماح لهم بالخروج عقب تعافيهم من أقسام بمستشفى عزل كفر الزيات.

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وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، الثلاثاء، على خروج 18 حالة من مستشفى عزل كفر الزيات بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، موجها الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى .

واضاف وكيل الصحة بالغربية أنه اعطي توجيهاته الي الدكتور هشام شيحه وكيل وزارة الصحة بضرورة تفعيل غرف العمليات والطوارىء تلبية طلبات كافة المواطنين وفحص المخالطين للحالات المرضي المضارين من تفشي عدوي "كورونا" .

يذكر أن محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي اعطي توجيهاته الي مساعديه من روءساء مجالس المدن والاحياء باهمية رفع حاله الطوارئ والتاهب القصوي واستمرار حملات التعقيم والتطهير لتأمين أرواح وحياة المواطنين.
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