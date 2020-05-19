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حوادث

وفاة طفلين.. النيابة تتخذ 6 إجراءات بسبب حريق شقة سكنية بالبساتين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:20 م
سيارات اطفاء
سيارات اطفاء
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اسلام مقلد
انتقل فريق من نيابة البساتين الجزئية، الى موقع حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم وذلك لاجراء المعاينة التصويرية ومناظرة جثتي طفلين لقى مصرعهما جراء الحريق.

أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لأخذ عينات من موقع الحريق وبيان ما اذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه وراءه.
كما امرت النيابة بتشريح جثتي الطفلين لبيان أسباب الوفاة وتكليف مصلحة الطب الشرعي باجراء تقرير مفصل عن اسباب الوفاة لمعرفة هل هناك شبهة جنائية وراء وفاة الطفلين.

كما امرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على اسبابها الحقيقية او وجود خلافات بين اصحاب الشقة واخرين.

كما تستمع النيابة لعدد من شهود العيان الواقعة وكذلك اصحاب الشقة السكنية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق وبدايته.

وكان قد لقي طفلان مصرعهما إثر حريق شقة سكنية اليوم الثلاثاء، في منطقة البساتين.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بالبساتين، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
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