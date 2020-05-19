التنمية المحلية تحدد الإجراءات المتبعة بعد إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا .. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أكد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.









وأضاف خالد القاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن جميع الدواوين في المحافظات يتم التعامل معها مثل ما يحدث في ديوان عام وزارة التنمية المحلية ويحدث لهم تعقيم يوميا.









أوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن جميع العاملين والمتعاملين من المواطنين مع وزارة التنمية المحلية ملتزمين بارتداء الكمامات.





وتابع : أن هذه الإجراءات تم تطبيقها والعمل بها قبل إصابة محافظ الدقهلية وقمنا بالتأكيد عليها بناء علي تكليفات رئيس الوزراء.





واستكمل : أنه سيتم عمل مسحات طبية للعاملين في التنمية المحلية في محافظة الدقهلية وقمنا بالتأكيد علي عدم تواجد المواطنين في الديوان العام لمحافظة الدقهلية إلا في أضيق الحدود .







