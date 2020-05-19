لرسوبها المتكرر.. مجلس الدولة يؤيد شطب قيد "طبيبة عيون" بالدراسات العليا

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار إلغاء قيد طبيبة العيون بالدراسات العليا بكلية الطب جامعة عين شمس وشطبها ، لرسوبها المتكرر وتقاعسها عن الحصول علي الدرجة العلمية خلال المواعيد القانونية التى تحددها الجامعة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة وآلزمتها المصروفات .









الإدارية العليا ، أن المُشرع في قانون تنظيم الجامعات أحال إلىاللائحة الداخلية للكلية في تحديد الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية من الكلية وفي تحديد مواعيد القيد للدراسات العليا ،وإجراءات تسجيل الماجستير ،وإلغاء القيد والتسجيل . وأكدت المحكمة





وحددت اللائحة الداخلية لكلية الطب جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) مدة القيد للماجستير أربع سنوات ، يجوز إضافة عام واحد إليها ، ثم إضافة عام آخر استثنائي لتكون المدة ستة سنوات، وأوجبت اللائحة الداخلية المذكورة شطب القيد حال استيفاء هذه المدة دون الحصول على درجة الماجستير.





وثبت للمحكمة أن الطبيبة قيدت لدراسة ماجستير طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس عام ٢٠١٠ ونجحت في امتحان القسم الأول للماجيستير دور أكتوبر 2012 ، وناقشت الرسالة عام ٢٠١٤ ثم تقدمت لامتحان القسم الثاني للماجستير في دور مايو 2015م ، ودور نوفمبر 2015م ، ورسبت وتم منحها عام إضافي سادس كمهلة استثنائية .





فتقدمت لامتحان القسم الثاني في دور مايو 2016 ودور نوفمبر 2016م فرسبت فيهما ، وعليه وإذ استوفت المدة القانونية للقيد(ستة سنوات من تاريخ قيدها في 10-11-2010م) ، ولم تحصل على درجة الماجستير ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه بشطب قيدها متفقًا وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها مما تقضي معه المحكمة برفضها.