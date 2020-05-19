تحرير محاضر وغلق عدد من المحال التجارية خالفت قرارات الحظر في الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، فى جولة ليلية، عددًا من الأحياء والشوارع والميادين بمراكز الفيوم وأبشواى ويوسف الصديق، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال جولته الليلية، تفقد عددًا من المناطق بمركز ومدينة أبشواى، ورصد مخالفة محل ملابس، وصاله بلياردو، لقرارات الحظر، كما رصد فى قرية أبو جنشو وجود مقهى مفتوح ومخالفة إحدى الورش لقرارات الغلق، وفى قرية العجميين تم ضبط محل تجارى و2 محل "كوافير" مخالفين لقرارات الغلق، لافتًا أن محافظ الفيوم وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.
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وأضاف "التوني" أن جولة المحافظ شملت تفقد عدد من المناطق بمركز يوسف الصديق، منها قرى الشواشنة، وكحك بحري وكحك قبلي، وتفقد أعمال خط مياه الشرب وتمهيد وصيانة الطريق بقرية النزلة، ووجه محافظ الفيوم، رئيس المدينة، بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما ناشد المحافظ، جموع المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سيارة أجرة محملة بعدد كبير من المواطنين.
وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن أن الجولة الليلية للمحافظ بمركز ومدينة الفيوم أسفرت عن ضبط جرار زراعى يستخدم فى تجريف الأراضى الزراعية بقرية تلات، وشدد محافظ الفيوم، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية، كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتكثيف الجولات الميدانية بمركز أبشواى لمتابعة الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات، وكذلك متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد.
وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.