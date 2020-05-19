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محافظات

تحرير محاضر وغلق عدد من المحال التجارية خالفت قرارات الحظر في الفيوم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:23 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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قسم المحافظات
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، فى جولة ليلية، عددًا من الأحياء والشوارع والميادين بمراكز الفيوم وأبشواى ويوسف الصديق، لمتابعة مدى التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال جولته الليلية، تفقد عددًا من المناطق بمركز ومدينة أبشواى، ورصد مخالفة محل ملابس، وصاله بلياردو، لقرارات الحظر، كما رصد فى قرية أبو جنشو وجود مقهى مفتوح ومخالفة إحدى الورش لقرارات الغلق، وفى قرية العجميين تم ضبط محل تجارى و2 محل "كوافير" مخالفين لقرارات الغلق، لافتًا أن محافظ الفيوم وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

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وأضاف "التوني" أن جولة المحافظ شملت تفقد عدد من المناطق بمركز يوسف الصديق، منها قرى الشواشنة، وكحك بحري وكحك قبلي، وتفقد أعمال خط مياه الشرب وتمهيد وصيانة الطريق بقرية النزلة، ووجه محافظ الفيوم، رئيس المدينة، بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما ناشد المحافظ، جموع المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامتهم، بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضد سيارة أجرة محملة بعدد كبير من المواطنين. 

وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن أن الجولة الليلية للمحافظ بمركز ومدينة الفيوم أسفرت عن ضبط جرار زراعى يستخدم فى تجريف الأراضى الزراعية بقرية تلات، وشدد محافظ الفيوم، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على الرقعة الزراعية، كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتكثيف الجولات الميدانية بمركز أبشواى لمتابعة الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات، وكذلك متابعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد. 

وناشد محافظ الفيوم، جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدى للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددًا على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الحظر.

تحرير محاضر وغلق عدد من المحال التجارية خالفت قرارات الحظر في الفيوم
تحرير محاضر وغلق عدد من المحال التجارية خالفت قرارات الحظر في الفيوم
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