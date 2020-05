حاجة مشرفة .. ليلى علوي تنشر مجموعة صور لـ ميدان التحرير بالإضاءة الجديدة

View this post on Instagram

الصور النهائية لتطوير وتجميل ميدان التحرير من عمليات ترميم وتركيب وإضفاء طابع الحضارة المصرية الفرعونية على الميدان عشان يبقي مزار سياحي أثري.. حقيقي حاجه مشرفة قدام العالم, فخورة بالخطوات اللي بتقوم بيها الدولة واللي بتستهدف دايمًا إعلاء شأن وقيمة مصر العالمية.. شكرًا لوزير السياحة والآثار د.خالد العناني وشكرًا لكل العاملين على مجهودهم.♥️🙏 #ليلى_علوي #Laila_Eloui