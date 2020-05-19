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فن

حاجة مشرفة .. ليلى علوي تنشر مجموعة صور لـ ميدان التحرير بالإضاءة الجديدة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:19 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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محمد بدران
نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا لمجمع التحرير وعدد من مباني ميدان التحرير، في ثوبها الجديد بعد تركيب نظام الإضاءة الجديد، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام". 


وعلقت ليلى علوى على الصور قائلة : "الصور النهائية لتطوير وتجميل ميدان التحرير من عمليات ترميم وتركيب وإضفاء طابع الحضارة المصرية الفرعونية على الميدان عشان يبقي مزار سياحي أثري.


وتابعت "حقيقي حاجة مشرفة قدام العالم, فخورة بالخطوات اللي بتقوم بيها الدولة واللي بتستهدف دايمًا إعلاء شأن وقيمة مصر العالمية.. شكرًا لوزير السياحة والآثار د.خالد العناني وشكرًا لكل العاملين على مجهودهم.♥️🙏 #ليلى_علوي".


جدير بالذكر أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتطوير ميدان التحرير ووضعت مخططا لأعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان - عمر مكرم - المتحف المصرى - المجمع - وزارة الخارجية القديمة - جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح.

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