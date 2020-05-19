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رياضة

الاتحاد السكندري يكثف التدريبات اليومية بقرار من طلعت يوسف

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
قرر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تكثيف التدريبات اليومية للاعبين.

وطلب طلعت يوسف من لاعبي الفريق تكثيف التدريبات اليومية خلال توقف النشاط الرياضي استعداد لإستئنافه خلال الشهر المقبل.

ومن جهة أخري حرص طلعت يوسف على الاطمئنان علي اللاعبين الاجانب وتحذيرهم من الخروج لتجنب الاصابه بفيروس كورونا المستجد.

وحرص طلعت يوسف علي الاطمئنان علي اللاعبين الاجانب وابلغهم بقرار الدولة المصرية باعاده فتح الانشطة الرياضيه الشهر المقبل.

وتوقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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