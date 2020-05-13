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رياضة

طلعت يوسف يكشف سبب تخفيض راتبه بنسبة 50% مع الاتحاد السكندري

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن كواليس قراره بتخفيض راتبه إلى 50 % بعد أزمة تفشي فيروس كورونا  المستجد "كوفيد-19".

وقال مدرب الاتحاد في تصريحات لـ "إذاعة الشباب والرياضة": "قرار تخفيض راتبي 50% خطوة مناسبة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد

وأضاف: " وجهت مجلس إدارة النادي بصرف هذه المبالغ في عمل الخير، وهذه المبادرة لقت استحسانا كبيرا من قبل باقي الجهاز الفني وباقي الأندية".

وفي سياق اخر، قال يوسف: "متمسك بالتعاقد مع عمار حمدي من الأهلي، ولكن القرار في يد ناديه، لكنني أرغب في تواجده معي لأنه لاعب مميز".

وتوقفت منافسات الدوري المصري الممتاز مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أصيب به العديد من اللاعبين والرياضيين حول العالم.

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