طلعت يوسف يكشف سبب تخفيض راتبه بنسبة 50% مع الاتحاد السكندري

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن كواليس قراره بتخفيض راتبه إلى 50 % بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مدرب الاتحاد في تصريحات لـ "إذاعة الشباب والرياضة": "قرار تخفيض راتبي 50% خطوة مناسبة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد
وأضاف: " وجهت مجلس إدارة النادي بصرف هذه المبالغ في عمل الخير، وهذه المبادرة لقت استحسانا كبيرا من قبل باقي الجهاز الفني وباقي الأندية".
وفي سياق اخر، قال يوسف: "متمسك بالتعاقد مع عمار حمدي من الأهلي، ولكن القرار في يد ناديه، لكنني أرغب في تواجده معي لأنه لاعب مميز".