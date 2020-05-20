بإجراءات صارمة.. فيراري تعيد فتح متاحف مودينا ومارانيلو

بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ظهور الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ، أعلنت شركة فيراري فتح متحفها في مارانيلو ومتحف Museo Enzo Ferrari في مودينا مرة أخرى أمام الجمهور.

ومع فتح متاحف فيرارى مرة اخرى ، وضعت الشركة ، العديد من التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس وحماية الموظفين والزوار ، لكي يتمكن الزوار من تجربة معارض “Ferrari at 24 Heures du Mans"، و“Hypercars”، و“Grand Tour”.

وحددت شركة فيراري إجراء واحدًا للسلامة الصحية يحتاج جميع الزوار إلى الموافقة عليه، وهو المسح الحراري، فإذا تم اكتشاف أن درجة حرارة شخص أعلى من الطبيعي، فسيتم منعه من دخول المتحف، إلا أنه سيكون قادرًا على إعادة جدولة زيارته.

كما يتعين عليك ارتداء قناع وجه ما لم تكن طفلًا دون السادسة، ويوفر المتحف الأقنعة مجانًا للزوار الذين لا يجلبون واحدة خاصة بهم، وفي الوقت نفسه، تساعد علامات الأرضية الأفقية في ضمان الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

ويمكن لزوار متاحف فيرارى حجز وشراء التذاكر من خلال مكاتب التذاكر عبر الإنترنت على مواقع المتاحف على الويب، وهذا بدوره سيساعد المتاحف على تتبع عدد الزائرين المسموح لهم بالدخول في أي لحظة .