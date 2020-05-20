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توك شو

تامر أمين يطالب الدولة بتكريم الدكتور مجدي يعقوب.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:25 ص
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
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البهي عمرو

عرض الإعلامى تامر أمين، صور لـ الدكتور مجدي يعقوب، وهو يجلس فى الطائرة وفي يده "أي باد" والحامل الخاص به متهالكة، موضحًا أن الدكتور يعقوب لا يهتم بتلك الأشياء وملابسه عادية جدًا رغم ما وصل إليه.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن يعقوب وأحد من أعظم أطباء القلب بالعالم، وحاصل على لقب السير.


وأشار إلى أن مجدي يعقوب وصل لدرجة من العطاء وخدمة الناس وحب الناس جعلته ينسي نفسه.


وأوضح تامر أمين، أن الدكتور مجدي يعقوب يصرف جميع أمواله لعلاج غيره، ويعقوب وصل لـ مرحلة الزهد، ويضع آماله فى المستشفى لعلاج الأطفال بدلاً من شراء ملابس.


وطالب تامر أمين، من الدولة بتكريم السير مجدي يعقوب لأنه يستحق التكريم فى حياته، معلقًا "كرموه الآن.. يعقوب ليس أقل من زويل" ودعا المواطنين للتعبير عن حبهم  لـ مجدي يعقوب عن طريق رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي.


وقال: "بحبك وبحترمك وافتخر بيك امام دول العالم يا دكتور مجدي يعقوب".

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