الشباب الأكثر عرضة..مجدى يعقوب يحذر من أرتفاع ضغط الشريان الرئوي

حذر البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، من مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي في اليوم العالمي له لانه سبب رئيسي للوفاة، والإعاقة على مستوي العالم، وهو أكثر انتشارا في دول العالم النامية بما فيها مصر.
وتابع، بأن لا يفضل أن يتطور المرض وعلاجه مبكرا، لافتا الى أن الجهود المدفوعة لردع هذا المرض القاتل ويعد سبيلا في إنقاذ حياة المرضي وتحسين جودة الحياة لكثير من المصريين.
وأضاف السير مجدى يعقوب، بأنه يجب على الطبيب المختص وضع الخطة اللازمة، كما يجب على المريض أن يفهم أبعاد المرض وطرق علاجه، كما أن الشباب أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ولذلك يجب أن تكون حملة التوعية على المجتمع بأكمله.
اقرأ أيضًا
كما اوضح الدكتور اشرف حاتم أستاذ الامراض الصدرية كلية طب قصر العينى ووزير الصحة السابق، ان مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي عرف منذ زمن بعيد ولكن كان تشخيصه دائما مرتبطا بأمراض أخرى تتعلق بالجهاز التنفسى، والقلب، كما كان للبلهارسيا دور في الإصابة به أيضا، واقتصر الأطباء في تشخيصهم للمرض على هذا النحو، وخلال ١٠ سنوات مضت اصبح هناك تخصص لارتفاع ضغط الشريان الرئوي وذلك بعد اكتشاف ان المرض قد ينتج من خلل في الشريان نفسه، او بدون سبب، مشيرا الى ان نسبة المرضى أصبحت بالآلف حاليا بعد تشخصيهم من خلال قسطرة القلب من الناحية اليمنى، وفحص الموجات الصوتية، مؤكدا ان اكتشافه مبكرا يجعل من علاجه والتحكم في اعراضه امر يسير، مما يجعل المريض يعيش حياة طبيعية لافتا ان اكتشافه متأخرا يعنى ضرورة زرع قلب ورئة للمريض.
وعلى صعيد آخر أوضح الدكتور رامز محسن المدير التنفيذي لشركة جانسن بشمال أفريقيا أن الاهتمام بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، والامراض النادرة، يأتي مواكبا لمبادئ والتزام الشركة بتوفير أحدث العلاجات المبنية على البحث العلمي، والتطوير للمرضى.