الشباب الأكثر عرضة..مجدى يعقوب يحذر من أرتفاع ضغط الشريان الرئوي

وأضاف السير مجدى يعقوب، بأنه يجب على الطبيب المختص وضع الخطة اللازمة، كما يجب على المريض أن يفهم أبعاد المرض وطرق علاجه،

كما أن الشباب أكثر عرضة للإصابة بالمرض، ولذلك يجب أن تكون حملة التوعية على المجتمع بأكمله.