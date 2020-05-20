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أخبار البلد

9 تصريحات لوزير السياحة والآثار أمام لجنة أزمات فيروس كورونا.. تعرف عليها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
شهد الاجتماع الرابع للجنة الأزمات بوزارة السياحة والآثار ، والتي أنشأت في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد ، العديد من المناقشات والقرارات الهامة المتعلقة بالقطاع.

وتضمنت توجيهات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى عدة تعليمات حرصا على سير المنظومة فى طريقه الصحيح نحو تقليل تداعيات فيروس كورونا على القطاع. 

ويسرد "صدى البلد" أبرز ٩ تصريحات جاءت على لسان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

١- التأنى في إجراء المعاينات على الفنادق للتأكد من التزامها بالضوابط.

٢- تكثيف عمليات التفتيش للانتهاء من طلبات الفنادق الراغبة في التشغيل في إجازة العيد.

٣- عدم نشر إعلانات إلا عن الفنادق الحاصلة على ترخيص شهادة السلامة الصحية.
 
٤- عمل قوائم بيانات صحيحة لأعداد العاملين.

٥- مناقشة مبادرة البنك المركزي ووزارة المالية لدعم القطاع السياحي.

٦ - الإسراع في حل شكاوي العمالة و التعامل بحسم مع المخالفين.

٧- مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة.

٨- الاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقًا للمعايير المعتمدة.

٩- تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية.
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