عاصمة الضباب وعروس الجنوب..أبها السعودية قطعة من الجنة على الأرض

سحرها لايقاوم .. من الوهلة الأولى يترك انطباعا راسخا بالنفس والقلب وكأنما أجزم المكان بحبه لزائريه.. أبها التى عرف عنها مدينة الضباب وصفت بعدة أوصاف منها عروس الجنوب وجنة المصائف العربية .. تغزل فيها الشعراء بمقطوعات شعرية كأنما تصف حورية من الجنة.

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أبها تعد واحدة من أهم المدن السعودية بمنطقة الجنوب، تقع فوق جبال الحجاز وهي المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير جنوب غرب المملكة، تميزت عن مدن الأخرى بفضل موقعها وأجوائها المعتدلة صيفا شتاء ومناظرها الطبيعية الخلابة. ففى عسير بحر من السحاب يحتضن قمم جبالها الشامخة من منطقة السودة على مرتفعات السعودية مرورا بجبال الحبل وحرفة وسط محافظة النماص، يهطل المطر طوال فترات العام تتحول معه البلاد والشعاب وقلوب الساكنين بلون أخضر آخاذ وساحر، ومع توقف المطر يبدأ يفوح عطر نبات عسير الريحان والحبق والشيخ والعرعر.

كسرت أبها القاعدة التى تقول بأن العاصمة البريطانية لندن هي المدينة الوحيدة التي يرتبط اسمها بالضباب، لتتفوق عليها بالسحب الضبابية الكثيفة التى تزين سماءها طيلة العام وكأنها قطعة من أوروبا فى قلب المملكة ما جعلها تحمل وصف سيدة الضباب.

تمتاز أبها بطقوس معينة من خلال احتفاظ سكانها بتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم يستخدمون المهراس الذي يطحن فيه القهوة والهيل بيد الضيف , وتحمس على النار الهادئة وتقدم له باليد اليمنى كما يعرف عن أهلها الكرم وبشاشة الوجه.

اختيرت أبها فى الأعوام الماضية كـ عاصمة للسياحة العربية حيث استطاعت استقطاب آلاف الزوار من داخل وخارج المملكة، وتحظى المدينة البهية بحضور قوي على مواقع السوشيال ميديا بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التى توثق جمال الطبيعة بها وشوارعها المزينة بالورود وأجواءها المنعشة. فعندما تكتسي بالامطار تبدو بحلة مميزة تزيدها جمالا وتألقا.

تقع أبها على ارتفاع 2200 متر عن سطح البحر تعتبر أعلى مدن المملكة وبلغ عدد سكانها قبل سنوات قليلة نحو 360 ألف نسمة وتبعد عن البحر الأحمر حوالي 80 كيلو مترا.

يقول عنها المواطن السعودي عمر الشهري-أحد سكانها- إن مدينة أبها تعد من أجمل المقاصد للسياحة الداخلية كونها تتميز بمقومات طبيعية ميزتها عن مدن المملكة الأخرى.

وأوضح "الشهري"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه بالرغم من الأجواء التي خيمت على المملكة على خلفية جائحة كورونا إلا أن سحر مدينة أبها كان بمثابة نفحة الهواء المنعش وسط الأجواء القاتمة فشوارعها التى تتزين بأشجار "جاكرندا" البنفسجية اللون تبعث فى النفس الهدوء والسكن.

وأضاف الشهري، يمكن القول بأن أبها اختزلت كل فصول العام فى فصل واحد، كما أنها غيرت النظرة عند كثيرين يظنون أن السعودية يغلب عليها طابع الصحراء، فتجمع أبها الأصالة والطبيعة والتراث فى وقت واحد حيث تزخر بالمنتزهات والجبال والمتاحف والقرى التراثية التي تعبر عن تاريخ عسير.