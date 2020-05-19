بـ سكين.. جريمة قتل بأحد فنادق مكة هزت السعودية.. القصة كاملة

استيقظ السعوديون صباح اليوم، على نبأ جريمة قتل بشعة هزت المملكة بأحد فنادق مكة المكرمة فى وقت ينعم فيه الناس بالسكينة والهدوء فى شهر رمضان الفضيل.

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بدأ كشف خيوط الجريمة عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغًا صباح اليوم، من أحد موظفي استقبال الفنادق بحي العزيزية يفيد بوجود شخص متوفى داخل غرفته بالفندق وعلى أثر الاتصال هرعت الجهات الأمنية إلى الفندق للوقوف على ملابسات الجريمة.





وبمعاينة مكان الجريمة من قبل الجهات الأمنية ثم العثور على المجني عليه داخل غرفته وعليه آثار دماء، كما عثرت الجهات الأمنية على السلاح المستخدم فى قتله داخل برميل النفايات خارج غرفته وتبين أن الجاني استخدم سكينا فى تنفيذ جريمته.

وللتعرف على هوية منفذ الجريمة قامت الجهات الأمنية بفحص كاميرات مداخل ومخارج وتبين من مقاطع الكاميرا أن شوهد شخص يخرج من باب المصعد وبحوزته كيس، وقد طرق الباب على المجني عليه، ثم أمسك به وطرحه أرضًا قبل إغلاق باب الغرفة، ثم بعد مرور دقائق غادر المكان وثيابه ملطخة بالدماء، ودخل غرفة مجاورة لغرفة المجني عليه بذات الفندق. حسب ما صرح به مصدر لـ سبق المحلية.



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وفتحت شرطة العزيزية بمكة المكرمة تحقيقا موسعا بعدما تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على المتهم، وعند مواجهته اعترف بجريمته، مدعيًا أن المجني عليه قام بالتلفظ عليه بكلمات خادشة، وظهرت على المتهم آثار الاضطرابات النفسية.