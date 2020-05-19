أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اعمل رسم قلب مجانًا بساعة آبل فى السعودية..موتورولا تطلق هاتف Moto G8 Power Lite

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:





مع انتشار الهواتف الذكية بشكل موسع بين البشر ومشاركتها لهم فى حياتهم اليومية، مهد ذلك الطريق أمام أجهزة أخرى مثل الساعات الذكية، وعلى رأسها ساعة آبل Apple Watch التى أصبحت تحل محل الممرض أو المرافق شخصى لكبار السن أو المرضى.