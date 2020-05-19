أخبار العلوم والتكنولوجيا.. اعمل رسم قلب مجانًا بساعة آبل فى السعودية..موتورولا تطلق هاتف Moto G8 Power Lite

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
مع انتشار الهواتف الذكية بشكل موسع بين البشر ومشاركتها لهم فى حياتهم اليومية، مهد ذلك الطريق أمام أجهزة أخرى مثل الساعات الذكية، وعلى رأسها ساعة آبل Apple Watch التى أصبحت تحل محل الممرض أو المرافق شخصى لكبار السن أو المرضى.
كشفت تسريبات جديدة أن التحديث القادم iOS 13.5 من شركة آبل، والذى من المقرر أن تطلقه آبل الأسبوع القادم لآيفون وآيباد سيحتوى على مميزات جديدة تتناسب مع فيروس كورونا.
مارك زوكربيرج يحذر من طريقة إدارة الصين لمواقع التواصل الاجتماعى ويدعو لتبنى النموذج الغربي الديمقراطى
حذر المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، من انتشار الطريقة الصينية التى يتم بها إدارة منصات وسائل التواصل الاجتماعى إلى عدد كبير من الدول، فى ظل اتجاه متزايد لهذه الدول في سن قوانين بشكل أكبر على هذه المنصات.
قامت شركة MediaTek ميديا تيك التايوانية بإصدار معالجها الجديد Dimensity 820 SoC والذى سيدعم الهواتف الذكية القادمة في النصف الثانى من العام الحالى الصادرة بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.
أجرت شركة وان بلس الصينية تحديثا على هواتف OnePlus 7T والتى عبارة عن هاتفى OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro لتستطيع تسجيل فيديو بزاوية عريضة بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية .
أعلنت شركة موتورولا أنها ستقوم بطرح هاتفها الجديد Moto G8 Power Lite فى الهند ، ثانى أكبر الأسواق العالمية، يوم 21 مايو الجاري، وذلك بعد أيام قليلة إطلاق هاتفها الرائد +Motorola Edge .
أعلنت شركة Realme ريلمى التابعة لشركة أوبو الصينية إطلاق أول تليفزيون ذكى للشركة فى الهند يوم 25 مايو القادم،حيث ستقوم بطرحه بعد ذلك بأيام في الأسواق العالمية، كما كشفت أيضا عن ساعة Realme Watch.
شهد العالم تغيرات كبيرة وجذرية في العادات الشرائية وطرق الدفع، منذ تفشى فيروس كورونا، حيث اتجه معظم الناس إلى تبنى عادات الدفع الإلكترونى، بدلا من النقدى بسبب انتقال الفيروس عن طريق العملات الورقية.
يعد تطبيق Whatsapp واتسآب من أكثر تطبيقات المراسلة شهرة وأكثر استخداما، مما يجعله خيارا صعبا بالنسبة لعدد من المستخدمين الذين يريدون خصوصية أكثر، أو استخدام بعض الحيل للتمتع بالخصوصية، في حالة إذا كان وقتهم لايسمح بذلك.
أعلنت شركة هواوى الصينية، إطلاق هاتفها الجديد Huawei Enjoy Z 5G يوم 24 مايو الجاري في الأسواق الصينية على أن يتم طرحه في الأسواق العالمية بعدها بأيام، وسيكون الهاتف أرخص هاتف ذكي من هواوى يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، حيث قدمت الشركة مؤخرًا هاتفها P40 Lite 5G فى أوروبا بسعر متوسط.
حذرت شركة مايكروسوفت مستخدمى Windows 10 ويندوز 10 من عدم القيام بتحديث الويندوز بسبب وجود ثغرات خطيرة في نظام الويندوز تؤثر على ملايين المستخدمين وتجعلهم عرضة للاختراق فى أى وقت.
أعلنت شركة آبل في بيان لها أنها ستقوم بفتح أكثر من 25 متجرا لها فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، كما أنها تقرر فتح حوالى 100 متجر آخر حول العالم، في إطار العودة التدريجية إلى العمل مرة أخرى، بعد إغلاق كافة متاجرها في العالم في شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا.