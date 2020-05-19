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تكنولوجيا

منها تسجيل فيديو بدقة 4K.. وان بلس تطلق تحديثا جديدا لهواتف OnePlus 7T

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:58 ص
وان بلس تطلق تحديثا
وان بلس تطلق تحديثا جديدا لهواتف OnePlus 7T
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ندى على
أجرت شركة وان بلس الصينية تحديثا على هواتف OnePlus 7T والتى عبارة عن هاتفى OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro  لتستطيع تسجيل فيديو بزاوية عريضة بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية . 

ووفقا لموقع Android Community  فإن التحديث يتيح وضع التصوير البطئ أو slow-motion mode بمعدل 960 إطارًا في الثانية ليتم تسجيله بدقة 720 بيكسل . 


ويعتبر هذا التحديث تحديثا مهما لهواتف وان بلس حيث أثبتت الهواتف قدرة الكاميرات الخاصة بها، حيث أن كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع الرؤية والتصوير من خلال البلاستيك والملابس، وعدد من الأقمشة، و تستطيع الكاميرا اختراق طبقات البلاستيك والقماش والتقاط صور تحت هذه الطبقات. 

ومؤخرا تم اكتشاف أن كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro تستطيع أيضا فك شفرات فلتر التصوير والذى يغير شكل الصورة، كما أنها قادرة على اختراق فلتر Photochrom وهو فلتر يغير الصورة من الأبيض والأسود إلى الألوان، بالإضافة إلى أن الكاميرا قادرة أيضا على اختراق  Memoji أو الإيموجى.

وكان هاتف OnePlus 7 Pro يفتقر في السابق إلى الدعم بتسجيل الفيديو بزاوية واسعة ، ولكن قامت الشركة بتوفير تحديث Android 10 له، حيث تعد شركة وان بلس من الشركات التى تقوم بتوفير التحديثات لهواتفها القديمة باستمرار. 

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