بعد تراجعها .. شاومي المستفيد الأكبر من خسارة هواوي في الصين

بعد نجاح ساحق حققته شركة هواوى الصينية لمدة ثلاث سنوات متتالية، وصلت فيها من شركة صينية محلية ليس لديها سمعة عالمية قوية إلى شركة تتحدى أكبر العلامات التجارية التى طالما كانت مهيمنة على سوق الهواتف في العالم، حتى استطاعت وبقوة اكتساح شركات مثل سامسونج والسيطرة على جزء كبير من حصتها السوقية العالمية، وتهديد عملاق صناعة الهواتف الأمريكية آبل، وهو الأمر الذى كان بالنسبة لها بداية النهاية.





واستمرت شركة هواوى على هذا النحو من النجاح إلى أن جاء قرار وزارة التجارة الأمريكية، في شهر مايو العام الماضى، ليتم وضعها على القائمة السوداء للتعاون التجارى، لتشكيلها خطرا على الأمن القومى الأمريكى ، ومنع كل الشركات الأمريكية من تصدير أجزاء الهواتف الداخلية وكذلك منع هواوى من الحصول على أى تكنولوجيا أمريكية، حيث حرمت من الحصول على تطبيقات وخدمات جوجل الأمر الذى شكل عقبة هائلة في مواصلتها هذا النجاح.









وفى الوقت التى بدأت هواوى تعانى فيه بقوة بعد خسارتها الواضحة في الربع الأول من العام الحالى 2020، ظهر في الأفق عملاق صينى آخر وهى شركة شاومى.









وبحسب موقع Android Authority فإن شركة شاومى هى هواوى الجديدة، حيث اكتسحت شاومى السوق الهندية في عام 2019 بشحن حوالى 43.6 مليون مليون هاتف محققة ارتفاع 9.2 %.









وجاءت بعد شركة شاومى شركات فيفو، وأوبو، وريلم ، التى ارتفع نموها في الفترة الأخيرة، وذلك مقارنة بسامسونج التى تراجعت بنسبة2.9%.

وتوضح أرقام الشحن للربع الأول من عام 2020 أن شاومى هو رقم واحد في إيطاليا، حيث تغلبت على شركات آبل وهواوي وسامسونج، كما أنها أصبحت في المرتبة الرابعة في أوروبا الغربية، حيث بلغ النمو السنوي لها 79%. وفي الوقت نفسه، شهدت شركة هواوى انخفاضًا بنسبة 40%.













وأصبحت هواتف Redmi Note 8 من شاومى الهواتف الأكثر شعبية في الربع الأول من عام 2020 على مستوى العالم حيث أتت في المرتبة الثانية بعد هواتف iPhone 11 من آبل.









وكان Lu Weibing لو ويبينج، نائب رئيس شركة شاومى الصينية، قد أعلن أن الشركة قد باعت أكثر من مليون هاتف من هواتف Xiaomi Mi 10 في الصين فقط، خلال فترة تفشى فيروس كورونا، والتى تم إطلاقها منذ حوالى شهرين فقط، باعت أكثر من مليون هاتف في الأسواق الصينية.



