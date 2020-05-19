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تكنولوجيا

لهواتف أوبو وشاومى وسونى.. MediaTek تصدر معالجا جديدا يدعم 5G

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:01 ص
MediaTek تصدر معالج
MediaTek تصدر معالج جديد يدعم 5G
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ندى على
قامت شركة MediaTek  ميديا تيك التايوانية بإصدار معالجها الجديد Dimensity 820 SoC والذى سيدعم الهواتف الذكية القادمة في النصف الثانى من العام الحالى الصادرة  بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G. 

وبحسب موقع Pocketnow فإن شركة MediaTek  حسنت من معالجها القديم  Dimensity 1000 والتى كانت أصدرته العام الماضى لتطلق معالجها الجديد ليتناسب مع إمكانيات الهواتف الصادرة ب 5G وبسعر رخيص. 


ويحتوى معالج Dimensity 820 SoC الجديد على أربع أنوية عالية الأداء تعمل بنظام قياس ARM Cortex-A76 بسرعة 2.6 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات G57 GPU المزودة بـ HyperEngine 2.0، مما يدعم معدلات تحديث عالية تصل إلى 120 هرتز وهى أسرع معدل لتحديث الشاشات للهواتف فائقة الإمكانيات. 

ويتضمن المعالج مودم 5G NR  بسرعة 6 جيجاهرتز بتكنولوجيا 5G لتوفير اتصال فائق السرعة ، كما أن جزءا من معالج Dimensity 820 SoC كوحدة للذكاء الاصطناعي، التي يمكنها توفير ميزات أكثر فعالية للكاميرات ، وتقنيات الألعاب الثقيلة لتوفير احتياجاتها من أداء قوى وصور جيدة ومعد سريع لتحديث الصورة بالإضافة إلى الدعم اللازم  لإعدادات الكاميرا الرباعية. 

وشركة MediaTek تقوم بتصنيع معالجات ورقاقات هواتف سونى و شاومى و أوبو و فيفو وRealme . 

وكانت أعلنت شركة Redmi ريدمى التابعة لشركة شاومى الصينية، رسميا، عن إصدارها هاتف Redmi K30 5G Racing Edition كأول هاتف تصدره شركة شاومي بمعالج Snapdragon 768G ، وهو عبارة عن نسخة معدلة من المعالج الحالى لهواتفها Snapdragon 765G SoC.

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