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فن

أحمد العوضى يؤدي تدريبات شاقة في الجيم.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:23 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
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محمد بدران

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره، بمقطع فيديو جديد له، من الجيم، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر أحمد العوضي خلال مقطع الفيديو وهو يؤدى تدريبات شاقة و يستعرض لياقته البدنية داخل صالة الألعاب الرياضية.

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ويشارك الفنان أحمد العوضى فى مسلسل "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى، كما يقدم العوضى شخصية الإرهابى هشام عشماوى.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


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