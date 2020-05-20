توفيت منذ 10 أيام.. العثور على جثة سيدة متعفنة داخل شقتها في بورسعيد

عثر مواطنو حي المناخ في محافظة بورسعيد، على جثة متحللة لسيدة داخل منزلها بمساكن ٢٣ ديسمبر، خلف مبنى ديوان عام حي المناخ.







وكان بلاغ ورد إلى شرطة النجدة من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بمساكن ٢٣ ديسمبر خلف ديوان عام حي المناخ فى محافظة بورسعيد.







وجرى توجيه الكول الأمني المتحرك بالدائرة إلى منطقة البلاغ، وتم فتح الشقة ليتيبن وجود جثة في حالة تحلل كامل.







وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "هدى ا خ"، ٦٠ سنة، وترجح وفاتها منذ ١٠ أيام.





