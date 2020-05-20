AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

3 عقوبات تنتظر المخالفين للإجراءات الاحترازية بعد العيد وفقا للقانون.. تفاصيل

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:01 ص
الاجراءات الاحترازية
الاجراءات الاحترازية في العيد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا، وضمت تلك الإجراءات حظر حركة المواطنين من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحًا، مع استمرار كافة الإجراءات التي سبق الإعلان عنها والمتعلقة بغلق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية، والمحال التجارية، والنوادي والمنتزهات والحدائق.


وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه ستطبق غرامة على المخالفين بما لا يتجاوز 4000 جنيه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


القرار الذي أورده مجلس الوزراء، والمتعلق بعقوبة المخالفين لإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، استندت إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


اقرأ أيضا| حظر من الثامنة مساءً وكمامة إجبارية.. تعرف على الإجراءات الاحترازية بعد عيد الفطر وحتى منتصف يونيو


قانون الطوارئ

حيث تنص المادة الخامسة منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".


كما يجوز، وفقًا لقانون الطوارئ، القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.


ارتداء الكمامات

لكن ليست تلك هي العقوبات فقط التي سوف تواجه المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد ورد أيضًا ضمن تعديلات القانون رقم ۱۳۷ لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، حيث إنه بالإشارة إلى قرار رئيس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات بداية من 30 مايو الجاري، فقد وضع القانون عقوبة تبدأ من 300 جنيه إلى 5000 جنيه للمخالفين.


أمراض القسم الأول

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سجن وأشغال شاقة وغرامة.. عقوبات صارمة فى انتظار مخالفى حظر التجوال

حتى لا تتفاقم الأزمة.. رئيس دفاع البرلمان: قرار حظر التجول لصالح المجتمع

صحة البرلمان: مصر من أول الدول التى اتخذت إجراءات احترازية مسبقة.. والحظر لصالح المواطن

مشروعات البرلمان توجه رسالة عاجلة لأصحاب المشروعات الصغيرة.. تفاصيل

الحكومة تعلن حظر التجول في البلاد لمواجهة كورونا.. دفاع النواب: نثق في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ورئيس لجنة الصحة: الفيروسات سريعة الانتشار وابدأ ببيتك أولا

بسبب كورونا.. حظر التجوال يدخل مرحلة الجد.. السجن المشدد وغرامة بالآلاف عقوبة المخالفين.. ومحاكم أمن الدولة تتولي الفصل في القضايا دون طعن

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد يروج لدوره في مسلسل خيانة عهد.. شاهد

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

أسامة هيكل يكشف سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. فيديو

المسماري: البوارج والطائرات التركية تقصفنا يومياً.. وهذا سبب الانسحاب من الوطية

صحة النواب توضح موعد فك حظر التجول عن المقاهى والمطاعم وتكشف الشروط

أمريكية تجني ثروة شهرية بسبب قدميها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدة واحدة فقط.. أسباب غير متوقعة وراء تعرق الأطفال من الرأس فقط

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

بورشه تكشف رسميا عن 911 تارجا 4 وتارجا 4 اس موديل 2021.. صور