تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

حذّر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، من الإفراط في تناول المسكنات بشكل عشوائي، وخاصة النساء اللاتي اعتدن على تناول المسكنات لأي سبب، كذلك مرضى العظام .
وأوضح جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد، أضرار المسكنات مؤكداً خطيرة وتسبب رفع ضغط الدم، موضحًا أن المسكنات الشهيرة التي يستخدمها الجميع تزيد نشاط فيروس كورونا في الوقت الحالي لذا يجب التوقف عنها تمامًا.
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وحذّر جمال شعبان السيدات تحديدًا من استخدام حقن المسكنات او طويلة المفعول، التي اعتدن على تناولها شهريًا .
ونصح عميد معهد القلب السابق، بضرورة التخلص من هذه العادة السيئة لأن المسكنات ترفع الضغط وتسبب الصداع وتجعل الجسم لا يستجيب للعلاج وخاصة مرضى العظام الذين اعتادوا على تناول المسكنات يوميًا .