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مرأة

توقف عن تناوله.. نوع شهير من المسكنات يسبب برودة المشاعر

الخميس 09/يناير/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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رشا عوني
حذرت أبحاث حديثة من تناول مسكنات الألم الشائعة وخاصة الباراسيتامول، وكشفت عن ضرر جديد تسببها هذه المسكنات، وهي أنها تمنع القدرة على الشعور بالحب والتعاطف تجاه الأشخاص، وذلك بحسب موقع صحيفة Daily mail البريطانية.

وأكد البحث أن أكثر مسكنات الألم شيوعًا في العالم، والتي يتناولها الملايين كل يوم، تقلل من الألم الجسدي عن طريق تقليل تدفق المواد الكيميائية التي تجعل النهايات العصبية حساسة.

لكن الأبحاث تشير إلى أن هذه المواد الكيميائية تنتشر في مناطق المخ التي تتحكم أيضًا في مشاعر الحب والتعاطف وتقلل منها.

ويقول دومينيك ميشكوفسكي، وهو عالم نفسي في جامعة أوهايو، أن الباراسيتامول، أو الأسيتامينوفين ، يشوه شخصيات الناس عن طريق تهدئة مشاعرهم.
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