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أخبار البلد

طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
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كشفت وزارة الصحةـ، عن شفاء وخروج أصغر حالتين أصيبتا بفيروس "كورونا".

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ قليل: "طفل وطفلة اتولدوا في نفس اليوم وتعافوا بنفس اليوم.. تحدّوا المرض وعادوا للحياة ليستمر خروج الأمل من الألم.. بفضل الله ثم مجهود أبطال العجوزة".

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ 3742 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور
طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور
طفلان ولدا في نفس اليوم.. الصحة: خروج أصغر حالتين أصيبتا بـ كورونا.. صور
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