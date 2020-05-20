نجيب ساويرس: فلوسي لن تهتز بسبب كورونا.. فيديو

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه من الضروري عودة حركة الاقتصاد مرة أخرى مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف نجيب ساويرس في حواره على قناة " روسيا اليوم"،: "لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأحداث التباعد الاجتماعي بين الجميع".
وتابع نجيب ساويرس: "فلوسي لن تهتز بسبب أزمة فيروس كورونا ولكن شخصيتي سوف تهتز لأنني أحب العمل".
وأكمل نجيب ساويرس" أنا لا أخاف من أي شيء إلا الله"، مضيفا: "لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية ومنع نزول كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".
وأوضح نجيب ساويرس: "يجب أن يعود العمل في كافة القطاعات بوعي جديد قائم على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات".