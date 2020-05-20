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نجيب ساويرس: فلوسي لن تهتز بسبب كورونا.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:32 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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هاني حسين
قال رجل الأعمال  نجيب ساويرس، إنه من الضروري عودة  حركة الاقتصاد مرة أخرى مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف نجيب ساويرس في حواره  على قناة " روسيا اليوم"،: "لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأحداث التباعد الاجتماعي بين الجميع".

وتابع نجيب ساويرس: "فلوسي لن تهتز بسبب أزمة فيروس كورونا ولكن شخصيتي سوف تهتز لأنني أحب العمل".

وأكمل نجيب ساويرس"  أنا لا أخاف من أي شيء إلا الله"، مضيفا: "لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية ومنع نزول كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".

وأوضح نجيب ساويرس: "يجب أن يعود العمل في كافة القطاعات بوعي جديد قائم على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار وارتداء الكمامات".
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