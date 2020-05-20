نجيب ساويرس: فلوسي لن تهتز بسبب كورونا.. فيديو

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس ، إنه من الضروري عودة حركة الاقتصاد مرة أخرى مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف نجيب ساويرس في حواره على قناة " روسيا اليوم"،: "لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأحداث التباعد الاجتماعي بين الجميع".





وتابع نجيب ساويرس: " فلوسي لن تهتز بسبب أزمة فيروس كورونا ولكن شخصيتي سوف تهتز لأنني أحب العمل".





وأكمل نجيب ساويرس" أنا لا أخاف من أي شيء إلا الله"، مضيفا: "لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية ومنع نزول كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ".



